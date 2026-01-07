Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Проведення референдуму залежить від продовження перемовин, а також від досягнення домовленостей із США щодо гарантій безпеки та пакету відновлення України, якщо у січні встигнути все це, то лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Усе залежить від перемовин, а точніше сказати від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів. Передусім 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20 пунктів плану. Але все одно воно розглядається в комплексі. Поруч з 20 пунктами йдуть гарантії безпеки двосторонні зі Сполученими Штатами Америки. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитись підписами", - сказав Зеленський журналістам у середу.

За словами президента, питання референдуму ще залежить від пакету відновлення України, а також від депутатів, "тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум".

"Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то напевне лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві", - наголосив він.

Однак, Зеленський додав, що поки рано про це говорити, "треба мати результат в переговорах".