Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Перемовини України з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу, і війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції Охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", - сказав Зеленський під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

Президент наголосив також на необхідності санкцій проти РФ і підтримці України.

"Новий пакет готується, багато кроків вживається, щоб завдати удари тіньовому флотові Росію, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор", - зазначив Зеленський.