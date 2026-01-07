Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

США ведуть перемовини з Росією і проговорюють різні варіанти щодо припинення вогню, однак поки РФ "крутить носом", але партнери України досить сильні і можуть "ніс відкрутити, якщо захочуть", заявив президент Володимир Зеленський.

"Американці точно ведуть перемовини з рускіми, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери у нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть", - сказав Зеленський журналістам у середу.