10:08 08.01.2026

У Кривому Розі без електрики близько 30 тис. абонентів, відновлено водо- та теплопостачання

Через російську повітряну атаку у середу у Кривому Розі без електропостачання лишаються 29 360 абонентів, втім, відновлено водо- та теплопостачання, критична інфраструктура працює на резервному живленні, також частково відновлена робота електротраспорту, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів... На зараз аварійно відключені 29 360 абонентів. Стосовно водопостачання. Воду в системі на півдні міста утримуємо на генераторах. Ситуація стабілізована. По теплопостачанню... Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора", - написав він у Телеграмі у четвер вранці.

За його словами, лікарні працюють на генераторах, також працюють всі пункти незламності. Електротранспорт працює по всьому місту. Школи і садочки частково будуть працювати дистанційно.

