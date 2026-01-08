Інтерфакс-Україна
Події
12:40 08.01.2026

У Кривому Розі без світла вже 39 тис. абонентів, без тепла 2,5 тис. багатоповерхівок – Вілкул

Кількість абонентів без електропостачання в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області після російської атаки зросла з 29 тис до майже 39 тис, у мережі фіксуються суттєві стрибки напруги, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Ситуація важка, але всі необхідні служби працюють над відновленням. На зараз без електропостачання 38.983 абоненти. В тому числі Інгулецький район, частина Металургійного та Довгинцівського районів… Ви бачите самі стрибки напруги, навіть у кого є електрика, від 130 до 420 В. Тобто бажано максимально не вмикати електроприбори, аби вони не погоріли", - написав Вілкул в Телеграм у четвер.

Він також повідомив, що з 10 годин ранку через відсутність електрики було зупинено шість великих котелень, які забезпечували теплопостачання у близько 2 тис 500 багатоквартирних будинків. "Нагадую, що великі котельні запитані напряму від високовольтних ЛЕП і генераторів, які могли б заживити ці котельні, просто не існує в природі. Більше 30 малих котелень перезапущено на генераторах", - повідомив Вілкул.

Стосовно водопостачання, голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що за останні 4 години відбулося шість відключень насосних станцій. "Через це дуже багато повітря в системі по всьому місту. "Розводушення"триватиме до двох діб. Окремо в кожному кварталі, а іноді й в будинку. Там де немає електрики, воду в системі утримуємо на генераторах. Але тиск, зрозуміло, буде нижчий", - розповів він.

"У місті працюють всі пункти незламності. Там є і генератори, і теплові пушки, і вода, і медична допомога. Всі заклади охорони здоровʼя працюють стабільно. В тому числі на генераторах", - розповів Вілкул.

Як повідомлялося, вранці очільник Ради оборони міста повідомляв про 29 тис 360 абонентів без енергопостачання. За його словами, було відновлено водо- та теплопостачання, критична інфраструктура працювала на резервному живленні, також була відновлена робота електротраспорту.

Внаслідок російської масованої атаки на Кривий Ріг в ніч на середу поранення отримали восьмеро людей, двоє з них були шпиталізовані у важкому стані та прооперовані. У місті виникли проблеми з постачанням води та тепла.

