Відомо про 12 постраждалих, серед них – четверо дітей, через ворожий удар у Кривому Розі

Фото: Дніпропетровська ОВА

За оновленими даними відомо про 12 постраждалих, серед них – четверо дітей, через російський комбінований удар по Кривому Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Кривому Розі, за оновленими даними, 12 постраждалих. В їх числі тепер і дворічний хлопчик, який лікуватиметься амбулаторно. Отже, потерпілих дітей загалом четверо", – написав він у Телеграм.

За його словами, у місті розгорнутий штаб допомоги, також мешканцям, чиї домівки пошкодив агресор, видають матеріали для швидкого ремонту.

Всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.