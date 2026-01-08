В результаті удару по Кривому Рогу постраждали 5 людей – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

В результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу в четвер, 8 січня, постраждали п’ятеро людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п’ятеро людей, серед них – дитина. 57-річний чоловік у важкому стані", - написав Гайваненко у Телеграм-каналі.

Кірм того, зазначив він, були побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти завдали удару двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках.