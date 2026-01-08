Інтерфакс-Україна
Події
18:56 08.01.2026

В результаті удару по Кривому Рогу постраждали 5 людей – ОВА

1 хв читати
В результаті удару по Кривому Рогу постраждали 5 людей – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

В результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу в четвер, 8 січня, постраждали п’ятеро людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п’ятеро людей, серед них – дитина. 57-річний чоловік у важкому стані", - написав Гайваненко у Телеграм-каналі.

Кірм того, зазначив він, були побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти завдали удару двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках.

Теги: #кривий_ріг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 08.01.2026
Віце-прем’єр Кулеба: На Дніпропетровщині водопостачання відновлено для понад 1,7 млн абонентів; теплопостачання – для 270 тис, без тепла - 250 тис, без води – 20 тис абонентів

Віце-прем’єр Кулеба: На Дніпропетровщині водопостачання відновлено для понад 1,7 млн абонентів; теплопостачання – для 270 тис, без тепла - 250 тис, без води – 20 тис абонентів

18:31 08.01.2026
Окупанти вдарили двома "Іскандерами" у багатоквартирні будинки Кривого Рогу – Вілкул

Окупанти вдарили двома "Іскандерами" у багатоквартирні будинки Кривого Рогу – Вілкул

12:40 08.01.2026
У Кривому Розі без світла вже 39 тис. абонентів, без тепла 2,5 тис. багатоповерхівок – Вілкул

У Кривому Розі без світла вже 39 тис. абонентів, без тепла 2,5 тис. багатоповерхівок – Вілкул

10:08 08.01.2026
У Кривому Розі без електрики близько 30 тис. абонентів, відновлено водо- та теплопостачання

У Кривому Розі без електрики близько 30 тис. абонентів, відновлено водо- та теплопостачання

17:06 07.01.2026
Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

10:11 07.01.2026
Окупанти вдарили "шахедом" по підприємству в Кривому Розі, без постраждалих

Окупанти вдарили "шахедом" по підприємству в Кривому Розі, без постраждалих

16:14 06.01.2026
У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

10:01 22.12.2025
Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

19:23 03.12.2025
У Кривому Розі вже четверо постраждалих, серед них дитина

У Кривому Розі вже четверо постраждалих, серед них дитина

18:58 03.12.2025
Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

ВАЖЛИВЕ

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

ОСТАННЄ

"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

Нардепці Скороход збільшили розмір застави до 4 млн грн - САП

У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO

Комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування на значні похолодання в умовах загрози обстрілів

Київ підготував 69 мобільних котелень та 1200 пунктів обігріву в очікуванні негоди

Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

ДТЕК: аварійні бригади переведено в посилений режим роботи у Києві та області через негоду

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через атаки 7 січня теж частково зупинив виробництво

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА