Інтерфакс-Україна
Події
13:19 09.01.2026

Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

2 хв читати
Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

Дванадцять видавництв оштрафовані на загальну суму 1,896 млн грн за порушення термінів доставки підручників до закладів загальної середньої освіти у 2025 році, повідомляє Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Згідно з відповіддю Інституту на запит агентства "Інтерфакс-Україна", терміни доставки підручників до закладів загальної середньої освіти у 2025 році порушено дванадцятьма видавництвами.

У зв’язку з цим, даним видавництвам нараховані штрафні санкції за порушення договірних умов, зокрема: ТОВ "Абетка" мають сплатити 15 063 грн штрафу; ТОВ "Видавництво "Алатон" - 323 987 грн; ТзОВ "Астон" - 142 505 грн; ТОВ "Видавництво "Атлант" - 140 грн; МПП "Букрек" - 2 189 грн; ТОВ "Генеза" - 684 832 грн; ТОВ ТО "Гімназія" - 141 936 грн; ТОВ "Методика паблішинг" - 528 грн; ТОВ Видавництво "Навчальна книга - Богдан" - 7 202 грн; ТОВ "УОВЦ "ОРІОН" - 561 157 грн; ТОВ "Видавництво "Ранок" - 4 916 грн; ТОВ "Учбово-видавничий центр "Школяр" - 12455 грн.

Як повідомлялося, 5 вересня 2025 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня 2025 року Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання.

25 вересня 2025 року заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйони штрафних санкцій. Також вона висловила сподівання, що питання з доставкою підручників буде закрито до кінця вересня.

14 листопада 2025 року, згідно даних дашборду Інституту освітньої аналітики Міносвіти, 100% від запланованих підручниківбули доставлені до шкіл.

В кінці грудня 2025 року в Міносвіти повідомили, що у 2026 році Україна перейде на дворічний цикл створення підручників і продовжить впровадження моделі доставки підручників від видавництв безпосередньо до шкіл.

Теги: #підручники #штрафи #видавництва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 09.01.2026
Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

19:05 06.01.2026
"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

10:42 05.01.2026
Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

10:49 23.12.2025
Україна перейде на 2-річний циклу створення підручників і впроваджуватиме їх доставку від видавництв до шкіл - Міносвіти

Україна перейде на 2-річний циклу створення підручників і впроваджуватиме їх доставку від видавництв до шкіл - Міносвіти

14:47 18.12.2025
Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

12:31 13.12.2025
Голова підкомітету з музіндустрії Санченко: Штраф за російські пісні в закладах має бути більше 50 тис. грн

Голова підкомітету з музіндустрії Санченко: Штраф за російські пісні в закладах має бути більше 50 тис. грн

12:38 09.12.2025
Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

14:20 20.11.2025
В Україні планують запровадити модель дворічного циклу створення підручників

В Україні планують запровадити модель дворічного циклу створення підручників

11:15 07.11.2025
НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

10:21 23.10.2025
Міносвіти проігнорувало рекомендації Освітнього комітету переглянути терміни конкурсів і апробацій підручників на наступний рік - Бабак

Міносвіти проігнорувало рекомендації Освітнього комітету переглянути терміни конкурсів і апробацій підручників на наступний рік - Бабак

ВАЖЛИВЕ

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

ОСТАННЄ

Голова МЗС Литви закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на удар балістичною ракетою по газосховищу на Львівщині

В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

Міноборони Нідерландів: Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне льодяним терором

Каллас: Застосування Росією ракети "Орєшнік" є ескалацією проти України та має на меті попередити ЄС та США

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

РФ готується до тривалого протистояння, а не завершення війни, Україні потрібні інновації та технології – Залужний

Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА