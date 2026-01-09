Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

Дванадцять видавництв оштрафовані на загальну суму 1,896 млн грн за порушення термінів доставки підручників до закладів загальної середньої освіти у 2025 році, повідомляє Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Згідно з відповіддю Інституту на запит агентства "Інтерфакс-Україна", терміни доставки підручників до закладів загальної середньої освіти у 2025 році порушено дванадцятьма видавництвами.

У зв’язку з цим, даним видавництвам нараховані штрафні санкції за порушення договірних умов, зокрема: ТОВ "Абетка" мають сплатити 15 063 грн штрафу; ТОВ "Видавництво "Алатон" - 323 987 грн; ТзОВ "Астон" - 142 505 грн; ТОВ "Видавництво "Атлант" - 140 грн; МПП "Букрек" - 2 189 грн; ТОВ "Генеза" - 684 832 грн; ТОВ ТО "Гімназія" - 141 936 грн; ТОВ "Методика паблішинг" - 528 грн; ТОВ Видавництво "Навчальна книга - Богдан" - 7 202 грн; ТОВ "УОВЦ "ОРІОН" - 561 157 грн; ТОВ "Видавництво "Ранок" - 4 916 грн; ТОВ "Учбово-видавничий центр "Школяр" - 12455 грн.

Як повідомлялося, 5 вересня 2025 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня 2025 року Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання.

25 вересня 2025 року заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова повідомила, що видавництва, які невчасно доставили підручники в школи, заплатять мільйони штрафних санкцій. Також вона висловила сподівання, що питання з доставкою підручників буде закрито до кінця вересня.

14 листопада 2025 року, згідно даних дашборду Інституту освітньої аналітики Міносвіти, 100% від запланованих підручниківбули доставлені до шкіл.

В кінці грудня 2025 року в Міносвіти повідомили, що у 2026 році Україна перейде на дворічний цикл створення підручників і продовжить впровадження моделі доставки підручників від видавництв безпосередньо до шкіл.