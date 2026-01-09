Інтерфакс-Україна
Події
13:32 09.01.2026

Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

2 хв читати
Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.
Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала 95 штрафів на загальну суму 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025 році.

Згідно з відповіддю уповноваженого із захисту державної мови на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у 2025 році мовний омбудсмен і його представники здійснювали роботу в межах 1119 заходів державного контролю із застосування державної мови.

Крім того, у відповіді зазначено, що у 2025 році мовний омбудсмен прийняв рішення про винесення 95 постанов у справах про адміністративні правопорушення із застосуванням стягнень у вигляді штрафів, з них: у розмірі 1,7 тис. грн - 15, у розмірі 3,4 тис. грн - 64, у розмірі 5,1 тис. грн - 4, у розмірі 8,5 тис. грн - 11 та в розмірі 11,9 тис. грн – 1 штраф.

Водночас у секретаріаті уповноваженого заявили, що не можуть розкрити інформацію, на кого саме було накладено штрафи.

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови наклав 127 штрафів за порушення мовного законодавства у 2022-2024 роках. Зокрема, у 2022 році накладено дев’ять стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році - 21 стягнення на 85 тис. грн, у 2024 році - 97 стягнень на 360,4 тис. грн.

Всередині грудня 2025 року мовний омбудсмен звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. За її словами, символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм.

На сьогодні за перше порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено штраф від 3400 до 8500 грн, а за повторне – від 8500 до 11900 грн.

Теги: #штрафи #мовний_закон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:19 09.01.2026
Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

Міносвіти: 12 видавництв оштрафовані на 1,9 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році

19:05 06.01.2026
"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

10:42 05.01.2026
Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

14:47 18.12.2025
Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

12:31 13.12.2025
Голова підкомітету з музіндустрії Санченко: Штраф за російські пісні в закладах має бути більше 50 тис. грн

Голова підкомітету з музіндустрії Санченко: Штраф за російські пісні в закладах має бути більше 50 тис. грн

12:38 09.12.2025
Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

11:15 07.11.2025
НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

16:12 25.09.2025
Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

16:36 16.09.2025
МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

09:55 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

ВАЖЛИВЕ

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

ОСТАННЄ

Голова МЗС Литви закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на удар балістичною ракетою по газосховищу на Львівщині

В Києві постраждали 26 людей, встановлено особи всіх загиблих – прокуратура

Міноборони Нідерландів: Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне льодяним терором

Каллас: Застосування Росією ракети "Орєшнік" є ескалацією проти України та має на меті попередити ЄС та США

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

РФ готується до тривалого протистояння, а не завершення війни, Україні потрібні інновації та технології – Залужний

Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА