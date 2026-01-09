Мовний омбудсмен наклала 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025р.

Фото: https://www.facebook.com

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала 95 штрафів на загальну суму 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025 році.

Згідно з відповіддю уповноваженого із захисту державної мови на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у 2025 році мовний омбудсмен і його представники здійснювали роботу в межах 1119 заходів державного контролю із застосування державної мови.

Крім того, у відповіді зазначено, що у 2025 році мовний омбудсмен прийняв рішення про винесення 95 постанов у справах про адміністративні правопорушення із застосуванням стягнень у вигляді штрафів, з них: у розмірі 1,7 тис. грн - 15, у розмірі 3,4 тис. грн - 64, у розмірі 5,1 тис. грн - 4, у розмірі 8,5 тис. грн - 11 та в розмірі 11,9 тис. грн – 1 штраф.

Водночас у секретаріаті уповноваженого заявили, що не можуть розкрити інформацію, на кого саме було накладено штрафи.

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови наклав 127 штрафів за порушення мовного законодавства у 2022-2024 роках. Зокрема, у 2022 році накладено дев’ять стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році - 21 стягнення на 85 тис. грн, у 2024 році - 97 стягнень на 360,4 тис. грн.

Всередині грудня 2025 року мовний омбудсмен звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. За її словами, символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм.

На сьогодні за перше порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено штраф від 3400 до 8500 грн, а за повторне – від 8500 до 11900 грн.