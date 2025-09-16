Інтерфакс-Україна
16:36 16.09.2025

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України спростувало інформацію про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР – жодних змін у розмірах штрафів не відбулося, повідомила пресслужба відомства

"Мережею шириться фейк про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР. Насправді ж жодних змін у розмірах штрафів не відбулося", - сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, якого цитує пресслужба у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені. Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

"Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації", - додали у пресслужбі МВС.

 

