Події
10:42 05.01.2026

Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що для деяких бізнесів вигода від порушення мовного законодавства перебиває мізерні штрафи. 

"Є видавництво, яке системно порушує мовне законодавство, коли друкується, до прикладу, кросворд російською мовою. Це вже, мабуть, п’ятий чи шостий раунд, коли ми піднімаємо постійно штраф. Видавництво сплачує постійно ці штрафи, але знову продовжує друкувати, тому що вигода з продажу, а значить є запит, перебиває ті мізерні штрафи, які передбачені адміністративним кодексом", - сказала Івановська в інтерв’ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитись".

Як повідомлялося, всередині грудня 2025 року мовний омбудсмен звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. За її словами, символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм.

У серпні 2025 року, в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Івановська заявила, що на той момент не варто посилювати санкції і підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства.

На сьогодні за перше порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено штраф від 3400 до 8500 грн, а за повторне – від 8500 до 11 900 грн.

Теги: #видавництво #штрафи #кросворд

