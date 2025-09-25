Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Фото: МОН

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйони штрафних санкцій, повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

“Держава бере на себе зобов’язання по доставці паперових підручників. На перший вересня ми мали доставку 84%. Відповідно, є ці 16%, які несвоєчасно дійшли до школи. Причина несвоєчасності, зокрема, в апробації нового механізму. Тобто, частина видавництв справилась, а частина не справилась з тим, щоб своєчасно упакувати, відправити і, власне, відстежити те, щоб ці підручники були отримані”, - сказала Кузьмичова в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в четвер, відповідаючи на запитання, чому новий механізм доставки підручників (від видавництв до закладів освіти) показав в цьому році гірші результати, ніж старий механізм (через обласні книжкові бази).

На думку заступниці міністра, одна з причин, чому так сталося, це те, що деякі видавництва переоцінили свої можливості

“Ми бачимо, що у нас чотири видавництва, які пішли в партнерство, об’єднали свої зусилля, але, насправді, це спрацювало гірше, аніж якби кожен розвозив окремо… Але в жодному випадку не можна говорити про те, що коли не справився один, чи, наприклад, 4 з 15, то це означає, що механізм працює погано”, - додала вона.

Так, вона виокремила видавництво “Ранок”, яке мало доставити за новим механізмом на пряму 770 тис. підручників, і справилося з цією задачею майже вчасно.

В той же час, вона розповіла, що видавництво “Генеза”, будучи достатньо великим, взяло на себе зобов’язання доставити свої підручники, а також підручники трьох дещо менших видавництв, але потужностей на це у нього не виставило.

“І це означає, що причина недоставки іншими видавництвами не в механізмі, не в тому, що він не дозволяє цього зробити, а у відсутності запобіжників, які ми аналізуємо і будемо закладати на наступний раз, в тому числі вищі штрафні санкції. Вони є зараз, і всі ці видавництва заплатять мільйони штрафних санкцій”, - зазначила чиновниця.

Зокрема, за її словами, згідно з умовами контрактів, за вересень місяць уже набігло більше 3 млн грн штрафів за недоставку підручників, а якщо підручники не доставлять до кінця вересня, то з 1 жовтня штрафні санкції будуть подвоюватися.

“Тобто механізм санкцій, він є і в цьому договорі. Але якщо ми бачимо таку ситуацію, у мене логічний висновок, що цей механізм недостатній. Тобто він не має інших запобіжників. І тому ми будемо думати, що додавати ще”, - зазначила заступниця міністра.

До прикладу, один із варіантів, який розглядається, запровадження такої моделі: якщо після підписання з видавцем договору на доставку підручників, ним не здійснюється жодних дій впродовж двох тижнів, договір буде анульовуватися, а права на доставку передаватиметься на централізовану закупівельну організацію, яка контрактуватиме логістичні компанії на доставку відповідного обсягу підручників.

Ще одна ідея, яка зараз обговорюється, встановити обмеження для видавництв брати участь у конкурсі на наступний рік, якщо вони не справляються із вчасною доставкою.

“І оце, може, навіть найбільш вагомий фактор, тому що великі видавництва дуже зацікавлені, бо в них велика лінійка авторських колективів, вони давно працюють і мають великі розробки, і розробляючи підручник не мати можливість бути допущеним до конкурсу, це для них це буде дуже великою санкцією”, - додала вона.

Заступниця міністра зазначила, що наразі це тільки проекти, які ще будуть обговорюватися з профільним комітетом парламенту і Міністерством фінансів.

Кузьмичова наголосила, що на думку міністерства новий механізм є кращим, і на наступний рік він покаже свою результативність.

На запитання, за яким механізмом підручники будуть доставлятися в наступному році, заступниця міністра заявила, що цього року новий механізм апробовувався на 30% всього накладу, а з 2026 року, після доопрацювання і взаємодії з Мінфіном, Міносвіти пропонуватиме стовідсоткове запровадження нового механізму.

Крім того, вона наголосила, що на перше вересня всі діти мали можливість користуватися підручниками, які доступні в електронному форматі.

Що стосується паперових підручників, які на сьогодні ще не доставлені, заступниця міністра сподівається, що по ним питання буде закрите до кінця вересня.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Ради Бабак розповів, що станом на 18 серпня лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих було доставлено до шкіл, а також, що до шкіл не доставлений жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля.

5 вересня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що всі заплановані підручники будуть прийняті школами до 15 вересня. Але станом на 15 вересня, понад 10% від запланованих підручників ще досі не були доставлені до шкіл.

18 вересня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, як і минулого року, визнав незадовільною роботу Міносвіти в частині забезпечення шкіл підручниками, а також визнав, що новий механізм доставки підручників потребує термінового доопрацювання. За рішенням Комітету: до 1 листопада 2025 року Міносвіти має надати Комітету звіт про ефективність нового механізму доставки підручників; до 1 грудня 2025 року – Міносвіти має подати план дій, щоб не допустити зривів доставки у 2026/2027 навчальному році; щомісяця до 1 числа – міністерство має інформувати Комітет про доставку підручників для дітей з ООП (включно зі шрифтом Брайля).

Станом на 23 вересня до шкіл не було доставлено 8% із запланованих на цей рік підручників.