06:06 20.08.2025

До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

За 12 днів до початку навчального року в українські школи надійшло трохи більше 4,4 млн підручників, які складають лише 51%, найгірша ситуація з новим механізмом постачання напряму з видавництв: до учнів дійшло всього 10% книжок, повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Сьогодні мова йтиме про підручники. Ми у комітеті вже третій рік прискіпливо спостерігаємо за їхньою доставкою. Вважаю, забезпечити школи новими підручниками перед початком учбового року – мінімум, який ми зобовʼязані зробити", - написав він.

Чиновник навів дані щодо того яка частка учнів на сьогодні є забезпечена підручниками.

За його словами, цьогоріч на підручники (відбір, друк, доставку) з державного бюджету виділили 1 402 457,6 грн. За ці кошти мали надрукувати і доставити: 8,7 млн примірників для 8 класу НУШ; 30 тис підручників шрифтом Брайля; майже 312 тис підручників для дітей з особливими освітніми потребами.

"Якщо говорити про підручники для 8 класів НУШ, було підписано 110 угод на друк 8,6 млн примірників. 67,3% із яких мали б доставити, як завжди, через обласні книжкові бази. Решту – за новим механізмом: напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ", - написав Бабак.

За його словами, станом на 18 серпня на обласні бази вже доставлено 5,2 млн із 5,8 млн необхідних підручників (це 90,58%), але реально в школи дійшло поки 4,1 млн примірників (78,6%). Тобто поки що до шкіл не дійшов майже кожен пʼятий підручник.

За новим механізмом: із 2,8 млн примірників доставили поки 307 тис (це 10,64%).

"Загалом, із 8,7 млн запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4 462 691 примірники, тобто лише 51,18%", – додав Бабак.

Джерело: https://t.me/SerhiiBabak/994

Теги: #підручники #школи

