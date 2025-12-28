РФ вчергове обстріляла Херсонську ТЕЦ, що призвело до важких наслідків, - Корецький

РФ вчергове обстріляла Херсонську ТЕЦ, внаслідок чого поранена її працівниця, а сама станція зазнала значних руйнувань, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Сьогодні вчергове росіянами був здійснений артилерійський обстріл по ТЕЦ у Херсоні. Станція зазнала значних руйнувань", - написав Корецький у Facebook у неділю.

Він також зазначив, що постраждала одна з працівниць, і зараз вона у лікарні, де їй надають необхідну допомогу.

Корецький звернув увагу, що Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті.

"Ворог атакує станцію ледь не щодня", - наголосив глава "Нафтогазу".

За його словами, зараз триває ліквідація наслідків удару, і "Нафтогаз" координує свої дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста.