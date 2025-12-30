Інтерфакс-Україна
Події
12:53 30.12.2025

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

1 хв читати
Двох дітей віком 4 та 7 років вдалося повернути з окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію, повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Справжній новорічний подарунок отримали дві родини із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини – цьогоріч вони зустрічатимуть свято на вільній українській землі. У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще двох дітей, віком 4 та 7 років. Головне диво для цієї малечі — бути разом зі своїми близькими у безпеці. Родинам надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу", - написав він у Телеграмі.

За його словами, за 2025 рік з тимчасової російської окупації повернули вже 288 дітей із Херсонської області.

Прокудін подякував партнерам, волонтерам, благодійникам і всім, хто не залишається осторонь та підтримує й допомагає поверненню дітей.

Теги: #херсонська #діти #тот #повернення

