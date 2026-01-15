Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника в Сумській області, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 14 січня 2026 року близько 23:15 год ворог атакував безпілотником будинок цивільних жителів у Путивльській громаді Конотопського району. Поранено чотирьох дітей - 13-річного хлопчика та дівчаток, яким 17, 15 та 6 років", - сказано в повідомленні.

Їм надано допомогу на місці без подальшої госпіталізації.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).