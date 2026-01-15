Інтерфакс-Україна
Події
08:56 15.01.2026

Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА на Сумщині – прокуратура

1 хв читати

Четверо дітей постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника в Сумській області, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 14 січня 2026 року близько 23:15 год ворог атакував безпілотником будинок цивільних жителів у Путивльській громаді Конотопського району. Поранено чотирьох дітей - 13-річного хлопчика та дівчаток, яким 17, 15 та 6 років", - сказано в повідомленні.

Їм надано допомогу на місці без подальшої госпіталізації.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

Теги: #діти #атака #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 15.01.2026
Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків

Ворог атакував Київщину, в одному з районів пошкоджено 8 приватних будинків

08:20 15.01.2026
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

07:48 15.01.2026
У Києві зафіксували падіння уламків на будинок внаслідок ворожої атаки – МВА

У Києві зафіксували падіння уламків на будинок внаслідок ворожої атаки – МВА

22:57 08.01.2026
У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС

11:01 08.01.2026
В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

04:36 08.01.2026
Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

Україна і США обговорили повернення депортованих РФ дітей

04:35 08.01.2026
Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

Група дітей в грудні повернулася з примусової російської депортації - Зеленська

16:02 03.01.2026
Російський дрон убив цивільного чоловіка на Сумщині

Російський дрон убив цивільного чоловіка на Сумщині

09:15 01.01.2026
За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

12:53 30.12.2025
Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Двох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

ВАЖЛИВЕ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

ОСТАННЄ

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Українську мову вивчають у 107 країнах світу – дані Preply

Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій у 2025р.

Окупанти вночі влучили у дитячий майданчик у Львові, без постраждалих – обладміністрація

Глава МВФ прибула до Києва

Лісовий: На Київщині на базі закладів освіти розгорнуто понад 200 пунктів незламності

Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київщини

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА