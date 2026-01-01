За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

Протягом минулої доби на Сумщині внаслідок атаки БпЛА травмувався 25-річний чоловік у Боромлянській громаді, повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог здійснив 75 обстрілів по 37 населених пунктах у 17 громадах області.

Пошкоджено житлові та інфраструктурні об’єкти: Середино-Будська громада — приватний житловий будинок; Миколаївська сільська громада — об’єкт цивільної інфраструктури та житловий будинок; Сумська громада — об’єкт цивільної інфраструктури, житловий будинок та два автомобілі; Конотопська громада — нежитлові будівлі; Зноб-Новгородська громада — зруйнований житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджений об’єкт інфраструктури; Шалигинська громада — зруйнований житловий будинок.