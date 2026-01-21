Інтерфакс-Україна
Кличко: В Києві у понеділок помер слюсар, що був на виклику у квартирі

В Києві у понеділок помер слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Щодо інформації, яку ширять про смерть двох слюсарів у столиці. Як з’ясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років", - написав він у Телеграмі.

Причини смерті наразі з’ясовують судмедексперти.

Раніше народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина") повідомив, що у Києві від перенавантаження загинули два слюсаря аварійних бригад.

"Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає, тому люди працюють по 2-3 доби без перерви – практично валяться з ніг. За останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто пам’ятайте про це", - написав він на сторінці у Facebook.

