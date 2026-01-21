П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У с. Гусинка постраждав 41-річний чоловік; в м. Чугуїв 56-річна жінка, 78-річний та 74-річний чоловіки отримали гостру реакцію на стрес; в с. Садове 55-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Богодухівському районі області пошкоджено приватний будинок, у Чугуївському - дах багатоквартирного будинку, приватні будинки і господарчі споруди, у Лозівському - інфраструктуру заводу і 6 приватних будинків, у Куп’янському - автомобіль.