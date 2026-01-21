Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому службовцю Держслужби експортного контролю - 10,5 років тюрми

Верховний Суд залишив без змін вирок та покарання колишньому заступнику директора Департаменту державної експертизи Державної служби експортного контролю Сергію Головатому, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"20 січня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін вирок та покарання колишньому заступнику директора Департаменту державної експертизи Державної служби експортного контролю С. Головатому", - йдеться у повідомленні САП.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата ВАКС та Верховний Суд визнали Головатого винуватим у проханні надати $250 тис. та одержанні частини цих коштів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Особу засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком три роки з позбавленням 7 рангу державного службовця, з конфіскацією усього належного особі на праві власності майна, зокрема 42 950 доларів США і двох злитків золота вагою по 5 грамів кожний. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, Головатий, перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту – начальника відділу державної експертизи міжнародних передач апаратури керування, електрообладнання та товарів подвійного використання Державної служби експортного контролю України, просив у підприємства надати $250 тис. неправомірної вигоди.

За вказані кошти посадовець обіцяв прийняти рішення в інтересах згаданого підприємства щодо його реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю, та надати дозвіл на експорт товарів подвійного призначення за кордон. На час затримання правоохоронними органами державний службовець отримав $125 тис., які були вилучені за місцем його проживання та в автомобілі. Обвинувальний акт було направлено до суду у 2016 році.