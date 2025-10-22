Обнародування імені підозрюваного до набрання сили обвинувальним вироком забороняється – Верховний суд

Обнародування імені фізичної особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, забороняється до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, наголошують у Верховному суді.

"Використання (обнародування) імені особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, допускається виключно після набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї, незалежно від публічного статусу особи чи суспільного інтересу до інформації", - йдеться в повідомленні Суду в телеграм-каналі в середу.

В повідомленні зазначається, що захист порушеного права на ім'я здійснюється шляхом видалення персональних даних з публікації, а не видалення публікації повністю, що забезпечує баланс між правом особи та свободою медіа інформувати суспільство.

Таких висновків дійшов Верховний суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.