10:02 10.01.2026

Жертвами протестів в Ірані стали вже 50 мітингарів та 14 правоохоронців – правозахисники

Щонайменше 65 людей було вбито протягом 13 днів загальнонаціональних протестів в Ірані, 2311 осіб було заарештовано, повідомляє іранська правоохоронна організація Hrana.

З 65 загиблих 50 – протестувальники, у тому числі сім неповнолітніх, 14 правоохоронців та представників сил безпеки, а також одна цивільна особа, пов'язана з урядом.

Загалом протести за цей час були зафіксовані у 180 містах 31 провінції, зокрема, в найбільших містах Тегеран, Мешхед, Тебріз, Шираз, Абхар, Захедан та Карадж, де акції проходили у різних районах. У протестах також взяли участь 35 університетів.

"Незважаючи на суворі обмеження потоку інформації, повідомлення свідчили про продовження нічних зібрань, посилення репресій щодо безпеки та збільшення судових погроз проти протестувальників… Водночас посилилися заходи безпеки, зокрема повідомлення про стрілянину, використання сльозогінного газу та дробовиків, а також явні судові погрози протестувальникам", - йдеться в повідомленні

Основними рушійними силами протестів залишалися поєднання політичних скарг та економічних проблем: протестувальники часто заявляють про економічні труднощі та труднощі із задоволенням повсякденних потреб.

У країні відключений Інтернет, що порушило доступ до інформації, водночас обмежене розповсюдження деяких відео ведеться через альтернативні канали.

