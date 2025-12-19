Інтерфакс-Україна
Події
12:24 19.12.2025

ДБР повідомило про підозру експосадовцю ДСНС у Запоріжжі за незаконне збагачення на майже 13 млн грн

Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва ДСНС повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області, якого судять за організацію схеми розкрадання відомчого пального.

"Слідство встановило, що ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області організував масштабну схему привласнення пального, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей із прифронтових територій", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією Бюро, пальне посадовець списував та використовував для заправки вантажівок, що належали підконтрольним йому комерційним структурам. В ДБР уточнюють, що водіями фур незаконно працювали підлеглі посадовця ДСНС, які продовжували отримувати заробітну плату рятувальників.

"Обсяги розкрадання пального були настільки масштабними, що фігурант облаштував міні-АЗС безпосередньо на території власного домоволодіння", - зазначають у відомстві.

ДБР завершило досудове розслідування у справі щодо розкрадання пального та скерувало до суду обвинувальні акти стосовно всіх учасників злочинного угруповання.

В той же час, як зазначають в Бюро, за ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця.

"Встановлено, що у 2021–2023 роках, перебуваючи на посаді начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області, підозрюваний набув активів на суму 12,9 млн грн, законність джерел походження яких не підтверджена та які суттєво перевищують його офіційні доходи", - наголошує ДБР.

Зокрема, згідно з повідомленням, серед виявлених у експосадовця активів – елітні автомобілі Volkswagen Touareg (2020 р.в.), Mercedes-Benz EQC 400 (2021 р.в.), Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 AT Premium PD (2022 р.в.), а також грошові кошти.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

