14:25 04.01.2026

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали внаслідок пожежі у Дарницькому районі столиці, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Дарницький район: внаслідок пожежі постраждала мати з дитиною. 04 січня о 09:30 надійшло повідомлення про пожежу у 2-поверховому дерев’яному приватному будинку на вул. Північно-Степовій. Загоряння ліквідовано об 11:19 на площі 100 кв. м. До прибуття рятувальників жінка з дитиною 2006 р.н. звернулися до медиків", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС Києва.

Постраждалих ушпиталено з опіками обличчя та верхніх кінцівок.

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Теги: #київ #пожежа #дснс

