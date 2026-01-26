Інтерфакс-Україна
17:46 26.01.2026

"Укрфінжитло" та Revive розпочинають роботу над програмою доступного житла для працівників критично важливих сфер

Українська фінансова житлова компанія (ПрАТ "Укрфінжитло") та європейський інвестиційний фонд і девелопер Revive підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запуску програми доступного житла для домогосподарств із середнім рівнем доходу та працівників критично важливих сфер, повідомляє пресслужба "Укрфінжитла".

У релізі зазначається, що Revive спиратиметься на свій 15-річний досвід реалізації проектів доступного житла в країнах Західної та Центрально-Східної Європи. Метою співпраці є створення масштабованої моделі доступного житла для  українців, які працюють, але не можуть дозволити собі житло за ринковими цінами і водночас не підпадають під жодну із категорій програми доступної іпотеки "єОселя".

"Співпраця з Revive є важливим кроком у розширенні житлових рішень в Україні. Поєднання нашого досвіду адміністрування програми "єОселя" з європейською експертизою Revive у девелопменті доступного житла та управлінні фондами дозволить створити сталу модель, яка підтримує утримання робочої сили, економічне відновлення та розвиток громад", – підкреслив голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

Сегмент "workforce housing" є особливо актуальним у контексті відбудови України. Через повномасштабну війну багато компаній перемістили свої бізнеси до безпечніших регіонів, що призвело до релокації працівників і дефіциту доступного житла. Роботодавці дедалі частіше стикаються із труднощами у залученні та утриманні персоналу, зокрема в малих громадах і приміських районах.

Як уточнили у пресслужбі "Укрфінжитла", концепція програми ще на етапі розробки, але згідно неї це буде житло для працівників, компанії яких будуть вважати за необхідне побудувати його поруч з виробництвом або підприємством. Це можуть бути будь які компанії, наприклад аграрні чи видобувні.

Revive планує впроваджувати сталі та енергоефективні будівельні рішення з акцентом на якість, доступність і соціальний вплив. Засновник Revive та голова Urban Land Institute Belgium Ніколас Барелль наголосив, що поєднання експертизи регульованого фондового менеджера з практичним досвідом девелопера створює додану вартість для формування інституційної платформи доступного житла в Україні.

Директор Emerge Impact Real Estate B.V. Галина Пермякова повідомила про підтримку цього партнерства як основу для залучення капіталу міжнародних фінансових організацій і приватних інвесторів до створення платформи доступного житла для працівників із чітко визначеними соціальними цілями.

У межах партнерства сторони планують залучати українські компанії до будівництва енергоефективного житла в різних регіонах України та мобілізувати інституційних інвесторів для масштабування програми доступного житла для працівників.

