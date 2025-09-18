Інтерфакс-Україна
Економіка
15:56 18.09.2025

Регіональними програмами компенсацій у межах "єОселі" скористалися 1,2 тис. позичальників

1 хв читати
Регіональними програмами компенсацій у межах "єОселі" скористалися 1,2 тис. позичальників

Регіональними програмами компенсацій у межах державної програми доступної іпотеки “єОселя” скористалися 1,2 тис. позичальників, більше всього у Львівській області, повідомила пресслужба ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” (”Укрфінжитло”).

“Вже 1,2 тис. українців, які беруть участь в “єОселі”, отримали допомогу від органів влади у різних областях та окремих містах. Найбільша кількість позичальників, які отримали допомогу у межах регіональних програм компенсацій, — у Львівській області. Тут Львівська ОВА допомогла 502 позичальникам єОселі. 423 учасникам програми — Одеська ОВА та 98 — Чернівецька ОВА”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен регіон, що долучився до ініціативи, обрав власний формат допомоги з купівлею житла – від компенсації частини відсоткової ставки до компенсації частини першого внеску окремим категоріям позичальників.

На сьогодні функціонує 11 таких програм регіональної підтримки учасників “єОселі”. Так, у Тернополі та Миколаївській області пропонують часткове покриття першого внеску для окремих категорій позичальників, у Полтавській, Сумській, Харківській, Закарпатській, Одеській, Львівській, Чернівецькій областях та Кривому Розі – компенсують 3% річних для різних категорій учасників.

Крім того, у міська рада Сіверськодонецька відшкодовує до 50% першого внеску внутрішньо переміщеним особам-мешканцям Севєродонецької міської територіальної громади.

Теги: #єоселя #укрфінжитло #компенсації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 18.09.2025
Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

16:38 13.09.2025
Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що закладає основи компенсаційного механізму для України

Рада Європи підготувала проєкт конвенції, що закладає основи компенсаційного механізму для України

13:52 03.09.2025
Уряд за липень компенсує 135,9 млн грн за придбану аграріями вітчизняні с/г техніку та обладнання

Уряд за липень компенсує 135,9 млн грн за придбану аграріями вітчизняні с/г техніку та обладнання

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

13:27 14.08.2025
Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за "єОселею"

14:27 04.08.2025
На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

На Полтавщині запустили місцеву програму підтримки військових та ветеранів в рамках "єОселя"

11:18 01.08.2025
Більше 1 тис. мешканців Києва, що постраждали від ворожої атаки, подали заяви на компенсації від міста – Кличко

Більше 1 тис. мешканців Києва, що постраждали від ворожої атаки, подали заяви на компенсації від міста – Кличко

17:49 18.07.2025
В Мінветеранів розповіли, як ветеранам придбати житло за програмою "єОселя"

В Мінветеранів розповіли, як ветеранам придбати житло за програмою "єОселя"

17:28 15.07.2025
"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

"Укрфінжитло" планує видати 70 тис. кредитів за програмою "єОселя" упродовж п’яти років – стратегія розвитку

18:33 14.07.2025
За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

ОСТАННЄ

Україна та ЄБРР уклали чергову грантову угоду для реалізації проєктів на ЧАЕС

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

"Укрнафта" ребрендувала вісім колишніх АЗК Shell у Київській області

Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку для нових енергокредитів на EUR100 млн

Україна отримала 400 додаткових квот для вантажних перевезень до Азербайджану та Боснії і Герцеговини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА