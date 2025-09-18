Регіональними програмами компенсацій у межах "єОселі" скористалися 1,2 тис. позичальників

Регіональними програмами компенсацій у межах державної програми доступної іпотеки “єОселя” скористалися 1,2 тис. позичальників, більше всього у Львівській області, повідомила пресслужба ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” (”Укрфінжитло”).

“Вже 1,2 тис. українців, які беруть участь в “єОселі”, отримали допомогу від органів влади у різних областях та окремих містах. Найбільша кількість позичальників, які отримали допомогу у межах регіональних програм компенсацій, — у Львівській області. Тут Львівська ОВА допомогла 502 позичальникам єОселі. 423 учасникам програми — Одеська ОВА та 98 — Чернівецька ОВА”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен регіон, що долучився до ініціативи, обрав власний формат допомоги з купівлею житла – від компенсації частини відсоткової ставки до компенсації частини першого внеску окремим категоріям позичальників.

На сьогодні функціонує 11 таких програм регіональної підтримки учасників “єОселі”. Так, у Тернополі та Миколаївській області пропонують часткове покриття першого внеску для окремих категорій позичальників, у Полтавській, Сумській, Харківській, Закарпатській, Одеській, Львівській, Чернівецькій областях та Кривому Розі – компенсують 3% річних для різних категорій учасників.

Крім того, у міська рада Сіверськодонецька відшкодовує до 50% першого внеску внутрішньо переміщеним особам-мешканцям Севєродонецької міської територіальної громади.