Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

Кабінет міністрів України перерозподілив 1,7 млрд грн на грошові компенсації на житло 715 сімей ветеранів, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Спрямовуємо . Протягом 2025 року житлом уже забезпечено 1 587 родин. Новий перерозподіл коштів дозволить продовжити цю підтримку. Мета всіх рішень — допомогти ветеранам реінтегруватися в цивільне життя і відчувати постійну дієву підтримку держави", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

У свою чергу, в Міністерстві у справах ветеранів повідомили, що кошти виділено шляхом перерозподілу видатків, передбачених відомству на 2025 рік.

Зазначається, що за попередніми даними у 2025 році житлом забезпечено 1587 родин.