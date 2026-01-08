УКР
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Культура
Спецпроєкти
Головна
Події
Політика
Економіка
Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Культура
Спецпроєкти
Події
23:41
08.01.2026
В СТОЛИЦІ ПРАЦЮЄ ППО - МЕР
23:21
05.01.2026
ЗЕЛЕНСЬКИЙ УВІВ ДО СКЛАДУ РНБО КЕРІВНИКА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА КИРИЛА БУДАНОВА ТА ВИВІВ ІЗ СКЛАДУ РНБО ОЛЕГА ІВАЩЕНКА
00:00
01.01.2026
КОЛЕКТИВ АГЕНТСТВА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА" ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, ЧИТАЧІВ І КОЛЕГ ІЗ НОВИМ 2026 РОКОМ!
00:18
29.12.2025
РФ НЕ ПОГОДИЛАСЯ НА ЗУПИНКУ ВОГНЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ РЕФЕРЕНДУМУ - ТРАМП
00:07
29.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: УМЄРОВ, КИСЛИЦЯ ТА ГНАТОВ ПРОДОВЖАТЬ РОБОТУ У ПЕРЕГОВОРНІЙ ГРУПІ
00:02
29.12.2025
ТРАМП: ПИТАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ТА КОНТРОЛЮ ТА ДОНБАСІ ЩЕ НЕ ВИРІШЕНЕ, АЛЕ ПРОГРЕС У НЬОМУ Є
23:59
28.12.2025
КОМАНДИ УКРАЇНИ ТА США ЗУСТРІНУТЬСЯ У НАЙБЛИЖЧІ ТИЖНІ, ЩОБ ФІНАЛІЗУВАТИ ОБГОВОРЕНІ ПИТАННЯ З ТРАМПОМ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
23:59
28.12.2025
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ ПОГОДЖЕНІ НА 100%
23:20
28.12.2025
ЗУСТРІЧ ТРАМПА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗАВЕРШИЛАСЬ – ПОЧАЛАСЬ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЛІДЕРАМИ - ЗМІ
ВАЖЛИВЕ
Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"
Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко
Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ
Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді
Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський
ОСТАННЄ
МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США
77-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки в Кривому Розі - Вілкул
У Кривому Розі кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 23 людей, з них 6 дітей - ДСНС
На Київщині через несприятливі погодні умови сповільнено рух низки поїздів - "Укрзалізниця"
ДТЕК: на Дніпропетровщині електропостачання відновили для майже 700 тисяч родин, 194 тисячі залишаються без світла після обстрілів
На Київщині працюють 433 одиниці спецтехніки, без світла залишаються понад 142 тис. споживачів — ОВА
Кількість постраждалих від ворожої атаки по Кривому Розі зросла до 17, понад 115 тис. абонентів без електроенергії
Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ
Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"
ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота
