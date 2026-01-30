Зеленський обговорив із керівником воєнної розвідки актуальні російські військові плани

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником воєнної розвідки Олегом Іващенко актуальні російські військові плани.

"Також був сьогодні на доповіді керівник воєнної розвідки Олег Іващенко. Передусім – про актуальні російські військові плани та підготовку. Вони там, у Росії, не готуються до переходу до мирного часу. Готуються продовжувати штурми на наявному рівні – саме так, як це зараз відбувається. І ми передамо партнерам інформацію щодо цього. І єдине, що може це змінити, – економічний тиск на Росію. Економіка та відповідні втрати від війни – це те, на що в Росії зважатимуть. Гроші в Росії повинні закінчуватися, щоб війна почала закінчуватися. Будемо передавати нашим партнерам і надалі факти співпраці китайських суб’єктів із Росією – шляхи обходу Росією санкцій світу за цю війну", - сказав він під час вечірнього телевізійного звернення.