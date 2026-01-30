Зеленський обговорив із керівником воєнної розвідки актуальні російські військові плани
Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником воєнної розвідки Олегом Іващенко актуальні російські військові плани.
"Також був сьогодні на доповіді керівник воєнної розвідки Олег Іващенко. Передусім – про актуальні російські військові плани та підготовку. Вони там, у Росії, не готуються до переходу до мирного часу. Готуються продовжувати штурми на наявному рівні – саме так, як це зараз відбувається. І ми передамо партнерам інформацію щодо цього. І єдине, що може це змінити, – економічний тиск на Росію. Економіка та відповідні втрати від війни – це те, на що в Росії зважатимуть. Гроші в Росії повинні закінчуватися, щоб війна почала закінчуватися. Будемо передавати нашим партнерам і надалі факти співпраці китайських суб’єктів із Росією – шляхи обходу Росією санкцій світу за цю війну", - сказав він під час вечірнього телевізійного звернення.