Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

Секретар Ради національної безпеки на оборони України Рустем Умєров під час візиту до Анкари (Туреччина) зустрівся із головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином, оговорили безпекову ситуацію, а також питання повернення українських громадян.

"Обмінялися оцінками безпекової ситуації, обговорили можливі сценарії розвитку подій та координацію дій з урахуванням динаміки переговорних процесів і регіональної обстановки", - написав Умєров за підсумками зустрічі з Калином у фейсбуці у четвер.

За словами Умєрова, вони з очільником турецької розвідки також "обговорили питання звільнення наших військовополонених, а також повернення цивільних осіб і дітей, незаконно викрадених Росією".

"Продовжуємо системну роботу в межах наявних форматів взаємодії", - додав Умєров.