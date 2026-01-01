Інтерфакс-Україна
Події
18:38 01.01.2026

Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

1 хв читати

Секретар Ради національної безпеки на оборони України Рустем Умєров під час візиту до Анкари (Туреччина) зустрівся із головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином, оговорили безпекову ситуацію, а також питання повернення українських громадян.

"Обмінялися оцінками безпекової ситуації, обговорили можливі сценарії розвитку подій та координацію дій з урахуванням динаміки переговорних процесів і регіональної обстановки", - написав Умєров за підсумками зустрічі з Калином у фейсбуці у четвер.

За словами Умєрова, вони з очільником турецької розвідки також "обговорили питання звільнення наших військовополонених, а також повернення цивільних осіб і дітей, незаконно викрадених Росією".

"Продовжуємо системну роботу в межах наявних форматів взаємодії", - додав Умєров.

Теги: #умєров #розвідка #туреччина

