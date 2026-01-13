Умєров та міністр закордонних справ Норвегії обговорили координацію зусиль для досягнення миру

Фото: https://t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, що перебуває у Києві, обговорили "кроки для зміцнення обороноздатності та координацію зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру".

"Радий вітати в Києві міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде. Поінформував про ситуацію на фронті та щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, особливо об’єктів енергетики", - написав Умєров у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, сторони також "обговорили конкретні кроки для зміцнення обороноздатності та координацію зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру".

Умєров висловив вдячність Норвегії та особисто пану Ейде за системну фінансову та безпекову підтримку України. "Дякую за важливе рішення Норвегії про виділення нового пакету допомоги обсягом у 400 мільйонів доларів, який буде спрямований на зміцнення енергетики", додав Умєров.