Інтерфакс-Україна
Події
13:24 13.01.2026

Умєров та міністр закордонних справ Норвегії обговорили координацію зусиль для досягнення миру

1 хв читати
Умєров та міністр закордонних справ Норвегії обговорили координацію зусиль для досягнення миру
Фото: https://t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, що перебуває у Києві, обговорили "кроки для зміцнення обороноздатності та координацію зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру".

"Радий вітати в Києві міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде. Поінформував про ситуацію на фронті та щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, особливо об’єктів енергетики", - написав Умєров у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, сторони також "обговорили конкретні кроки для зміцнення обороноздатності та координацію зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру".

Умєров висловив вдячність Норвегії та особисто пану Ейде за системну фінансову та безпекову підтримку України. "Дякую за важливе рішення Норвегії про виділення нового пакету допомоги обсягом у 400 мільйонів доларів, який буде спрямований на зміцнення енергетики", додав Умєров.

Теги: #умєров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 07.01.2026
Представники України та США обговорили в Парижі мирний трек та формати подальших контактів з європейськими партнерами

Представники України та США обговорили в Парижі мирний трек та формати подальших контактів з європейськими партнерами

15:17 07.01.2026
Українська делегація в Парижі зустрілася з радниками з нацбезпеки "коаліції охочих"

Українська делегація в Парижі зустрілася з радниками з нацбезпеки "коаліції охочих"

17:25 03.01.2026
Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

16:12 03.01.2026
Умєров: Радники з нацбезпеки розглядають економічний трек, Віткофф долучився по відеозв’язку

Умєров: Радники з нацбезпеки розглядають економічний трек, Віткофф долучився по відеозв’язку

11:18 03.01.2026
До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

18:38 01.01.2026
Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

17:05 01.01.2026
В Анкарі Умєров зустрівся з міністром закордонних справ, говорили про безпекову ситуацію та гуманітарний трек

В Анкарі Умєров зустрівся з міністром закордонних справ, говорили про безпекову ситуацію та гуманітарний трек

16:28 29.12.2025
Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

Умєров та Зеленський узгодили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки

15:03 29.12.2025
Умєров за результатами роботи в США: Гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для стійкого результату

Умєров за результатами роботи в США: Гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для стійкого результату

00:05 20.12.2025
Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров

Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров

ВАЖЛИВЕ

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

ОСТАННЄ

На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

Рада остаточно ухвалила законопроєкт про житлову реформу

Мережа "Антошка" добровільно відкликала окремі партії сумішей NAN та Nestogen після повідомлення від "Нестле Україна"

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Кличко: у Києві без опалення близько 500 багатоповерхівок, енергодефіцит зріс після нічної атаки

Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

Зеленський поінформував премʼєра Нідерландів про російські удари

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА