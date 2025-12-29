Умєров за результатами роботи в США: Гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для стійкого результату

Фото: https://t.me/umerov_rustem

Українська та американська переговорні групи суттєво просунулися в опрацюванні гарантій безпеки в проєкті угоди про припинення російсько-української війни, повідомив секретар Ради національної безпеки на оборони України Рустем Умєров за підсумками роботи в США.

"У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів у межах триваючого переговорного процесу. Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків", - написав Умєров в Телеграм у понеділок за підсумками зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

За його словами, сторони домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні наступного року.

"Гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату", - наголосив Умєров.