Інтерфакс-Україна
Події
12:09 17.01.2026

Буданов, Умєров і Арахамія уже в США

2 хв читати

(додано 5-6 абз. – коментар Умєрова)

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про прибуття до США для чергового раунду переговорів.

"Прибув до США. Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

Буданов зазначив, що запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом (міністр армії США).

"Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", - додав Буданов.

"Цими днями працюємо з американськими партнерами над подальшим просуванням мирного процесу", - написав секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у телеграм-каналі про цілі візиту трохи згодом.

За його словами, "продовжимо роботу над досягненням справедливого та стійкого миру, а також безпековими гарантіями для України та узгодженням наступних кроків. Україні потрібен мир, який гарантує безпеку та суверенітет".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Дональда Трампа в США. Глава Української держави зазначив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення. За його словами, якщо все буде допрацьовано, то можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня. Однак, необхідно, щоб гарантії безпеки були постійними, і щоб Україна мала реальну фінансову підтримку. 16 січня про зустріч у Маямі української та американської переговорних груп повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

Теги: #умєров #буданов #сша

