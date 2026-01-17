Держприкордонслужба викрила спробу контрабанди техніки Apple на 35 млн грн

Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили масштабну спробу контрабанди техніки Apple, зокрема iPhone 15, 16, 17, на 35 млн грн. у конструкційних елементах мікроавтобуса, повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"В одному з пунктів пропуску під час огляду мікроавтобуса Renault прикордонники спільно з працівниками митниці виявили спробу незаконного переміщення техніки Apple. З метою уникнення підозр керманич у Польщі взяв кількох пасажирів, які прямували до України", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграм-каналі у суботу.

Повідомляється, що під час огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи транспортного засобу. У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса виявили різні мобільні телефони – iPhone 15, 16, 17, смартгодинники та навушники Apple. Загалом із тайника дістали 829 одиниць техніки. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 35 млн грн.

Виявлений факт задокументовано, інформацію передано до ТУ БЕБ у Львівській області для подальшого розгляду.