Події
19:43 07.10.2025

РФ, Іран та КНДР втрачають доступ до постачання військових компонентів і почали їх підробку

РФ, Іран та КНДР втрачають доступ до постачання військових компонентів і почали їх підробку
Радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустріч із делегацією британської організації Conflict Armament Research (CAR), яка відстежує постачання зброї, боєприпасів і військового обладнання, що використовується під час бойових дій у різних частинах світу.

Як повідомляється на сайті голови української держави, головною темою обговорення – став розвиток співпраці для дослідження шляхів, якими в обхід санкцій до РФ, Ірану та Північної Кореї потрапляють компоненти, що використовуються для виробництва зброї.

За словами Власюка, Україна досліджує компоненти, які виявляють у засобах ураженнях, що їх використовує РФ для атак на нашу країну. "Отримання цієї інформації дуже важливе для посилення санкційного тиску на Росію, інші залучені країни та їхні компанії. Адже кожне розслідування допомагає ідентифікувати конкретні компанії та шляхи постачання, що потім відображається в санкційних списках, використовується для посилення експортного контролю. Перелік критичних компонентів, на які поширюються додатковий експортний контроль і санкційні заборони, збільшився за три роки з 20 до 50 пунктів", - йдеться в повідомленні.

Директор з експедиційних операцій CAR Дамієн Сплітерс наголосив, що війна в Україні та допомога нашій країні залишаються пріоритетом для його організації.

"Учасники зустрічі відзначили, що держави, які перебувають під санкціями, втрачають доступ до перевірених ланцюгів постачання. Спостерігається збільшення кількості фактів використання підроблених компонентів для виробництва озброєнь, а це впливає на їх якість", - повідомили в Офісі президента.

При цьому учасники зустрічі наголосили на важливості працювати безпосередньо з виробниками та "доносити їм інформацію про те, що постачання їхніх виробів може бути порушенням санкційного режиму та використовуватися агресорами для створення зброї". Крім того, відзначалося завдання відстежувати використання альтернативних платежів за відповідні компоненти, зокрема криптовалютних.

