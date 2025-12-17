Інтерфакс-Україна
Події
16:08 17.12.2025

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Фото: https://www.facebook.com

Економіка Росії починає стикатися з деякими "драматичними проблемами", входячи в рецесію, санкції працюють і тиск повинен продовжувати наростати, закликав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Російський бюджет у мінусі, і настав час посилити санкційний тиск. Зараз існує реальна можливість зробити ціну продовження війни нестерпною для Кремля. Дані показують, що, незважаючи на зусилля російського уряду пом’якшити вплив санкцій, економіка Росії починає стикатися з деякими драматичними проблемами, входячи в рецесію", - написав він у соцмережі Х.

Зокрема, міністр зазначив, що у січні-листопаді дефіцит федерального бюджету Росії досяг рекордних 54 мільярдів доларів, і до кінця року він може перевищити 70 мільярдів доларів.

Так, вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії консолідований дефіцит російських регіонів досяг -1,5 млрд доларів, порівняно з торішнім профіцитом у 12 млрд доларів.

Очільник МЗС наголосив, що доходи Росії від енергетики зменшуються. Прибутки від нафти і газу в листопаді 2025 року впали на 34% порівняно з листопадом 2024 року, і лише це скоротило бюджет Росії на 3,5 млрд доларів. Таким чином, Москва змушена підвищувати податки, зокрема здійснювати "дуже чутливе підвищення ПДВ, а також скорочувати субсидії для малих і середніх підприємств, що веде до подальшої рецесії та посилення тіні навколо її ендемічно корумпованої економіки", заявив Сибіга .

"У той час як російське населення стає біднішим і вразливішим, соратники Путіна продовжують наживатися на війні.

Відмовляючись припинити свою жорстоку і безглузду агресію проти України, Путін занурює Росію, яка колись була процвітаючою економікою з високим рівнем життя, у глибоку рецесію, гіршу за ту, яку вона пережила в 1990-х роках", - йдеться у повідомленні міністра.

Так, Сибіга наголосив, що санкції проти РФ працюють та "позбавляють російську воєнну машину ресурсів для вбивств і руйнувань".

"Тиск повинен продовжувати наростати. Є реальна ймовірність, що економічний тиск стане нестерпним для Путіна. Він не рахує тисячі солдатів, яких вбиває щодня, щоб здобути додаткові квадратні метри української території. Однак він стежить за грошима, які належать йому особисто та його соратникам", - закликав він.

За словами Сибіги, "Група семи", ЄС і США все ще мають багато важелів впливу, які вони можуть використовувати.

"Наразі санкції накладені лише на 20% всього російського військово-промислового комплексу. Обмеження повинні бути застосовані до решти.

Росія повинна бути позбавлена будь-якого доступу до технологій, оскільки вона використовує їх для виробництва засобів терору. Всі лазівки для ухилення від санкцій повинні бути закриті. Доходи Росії від енергетики можуть і повинні бути ще більше скорочені", -заявив глава МЗС.

Він підкреслив, що ЄС вже вжив серйозних стратегічних заходів для зменшення своєї залежності від російської нафти та газу; і тепер "настав час покласти край залежності від "Росатома". Міністр наголосив, що ЄС повинен продовжувати вводити мита та інші торговельні обмеження, щоб ще більше скоротити імпорт з Росії та замінити його іншими джерелами. Крім того, особисті санкції також повинні бути посилені.

Теги: #впк #санкції #рф

