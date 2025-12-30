Інтерфакс-Україна
Події
19:16 30.12.2025

США запровадили санкції проти десяти юридичних і фізичних осіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

США запровадили санкції проти десяти юридичних і фізичних осіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами
Фото: Unsplash

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти десяти фізичних і юридичних осіб з Ірану та Венесуели у зв'язку з торгівлею безпілотниками, повідомляється у вівторок на сайті відомства.

"Сьогодні OFAC запроваджує санкції щодо 10 фізичних і юридичних осіб, що базуються у Венесуелі та Ірані, зокрема щодо венесуельської компанії, які зробили внесок у торгівлю дронами Ірану з Венесуелою", - йдеться в заяві.

До санкційних списків потрапили п'ять фізичних і три юридичні особи з Ірану і по одній з Венесуели. Зокрема, обмежувальні заходи запроваджуються проти венесуельської Empresa Aeronautica Nacional.

Водночас OFAC зняло санкції з шести фізичних осіб, серед яких громадянка РФ, три громадянки Польщі, які мешкають на Кіпрі, один громадянин Швейцарії та один чоловік із подвійним громадянством Румунії та Ізраїлю.

 

