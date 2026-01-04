Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Фото: https://t.me/serhii_flash

Російська армія почала встановлювати на борту "шахедів" переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний "Флеш".

"Противник продовжує шукати способи знищення нашої авіації. Сьогодні ми вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК. Шахед обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом шахеда, який керує ним з території РФ", - написав "Флеш" у телеграмі.

Він закликав пілотів армійської авіації взяти до відома появу нової загрози. "Слід уникати підходу до Шахеда зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі", - наголосив він.

"Флеш" також оприлюднив відео "шахеда" з ПЗРК.