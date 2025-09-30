Інструктор Центру "КРУК": сертифікат оператора БПЛА - ключ до армії майбутнього і цивільної кар’єри

У новому відео Центру підготовки пілотів БПВА "КРУК" інструктор розповів про важливість сертифіката оператора безпілотного літального апарата (БПЛА) для цивільних осіб - як у контексті оборони, так і для майбутнього працевлаштування.

За його словами, сертифікат відкриває шлях до високотехнологічних підрозділів ЗСУ, де активно використовуються дрони різних типів - повітряні, наземні, морські та підводні. "Це квиток у армію майбутнього, де автономні системи з елементами штучного інтелекту відіграють ключову роль", - зазначив інструктор.

Водночас він наголосив, що навчання не гарантує захисту від мобілізації, однак випадків призову під час курсу не зафіксовано. Програма включає теоретичну та практичну частини, з виїздами на полігони.

Інструктор також окреслив перспективи цивільного застосування дронів після війни. Очікується запровадження державної регуляції, обов’язкова реєстрація апаратів та відповідальність за порушення правил польотів. Серед потенційних роботодавців - Укрзалізниця, дорожні компанії, агрохолдинги, газові служби.

Окремо він підкреслив, що сертифіковані оператори зможуть працювати з дронами, які перехоплюють "Шахеди". Для цього необхідна глибока підготовка та реальні навички керування складною технікою.

У відео також згадано про майбутні індустрії - дрон-доставку та аеротаксі, які вже тестуються у світі. "Автономні системи - це не фантастика, а нова реальність, яка потребує підготовлених фахівців", - резюмував інструктор.

Центр "КРУК" закликає готуватися до технологічного майбутнього вже сьогодні.