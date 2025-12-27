Інтерфакс-Україна
Події
06:58 27.12.2025

Ворог завдав удару по обʼєктах критичної інфраструктури Київщини

1 хв читати

Російські окупанти в ніч на суботу здійснили чергову атаку на обʼєкти критичної інфраструктури Київської області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Країна-терорист продовжує вести війну з мирним населенням. Ворог цілеспрямовано атакує обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей. На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки знаходився за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", - написав він у телеграмі.

Глава ОВА зазначив, що у Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці, в Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі, в Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва, а в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Тривога триває, підкреслив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8378

Теги: #атаки #київська #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

22:05 25.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

02:12 25.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

20:49 24.12.2025
Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

08:43 24.12.2025
Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

21:46 23.12.2025
Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

Загиблих та постраждалих внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоповерхівку в Чернігові не виявлено

08:58 23.12.2025
Одна людина загинула, ще троє поранені на Київщині через ворожу атаку – ОВА

Одна людина загинула, ще троє поранені на Київщині через ворожу атаку – ОВА

03:45 23.12.2025
Північ Сумщини під масованою атакою ворожих БпЛА, є перебої з електропостачанням

Північ Сумщини під масованою атакою ворожих БпЛА, є перебої з електропостачанням

22:53 22.12.2025
Ворог знову атакував Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

Ворог знову атакував Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

01:26 18.12.2025
Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

ВАЖЛИВЕ

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

ОСТАННЄ

Макрон поки не планує телефонних переговорів із Путіним - ЗМІ

Сили оборони відбили механізований штурм росіян поблизу Добропілля

Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

Трамп висловив оптимізм щодо мирної угоди між Україною та РФ напередодні зустрічі з Зеленським

Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Кабмін закріпив рішення Ради про відтермінування повноцінного запуску еАкцизу на 1 листопада 2026р

Трамп планує розмову з Путіним - ЗМІ

Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА