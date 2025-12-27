Ворог завдав удару по обʼєктах критичної інфраструктури Київщини

Російські окупанти в ніч на суботу здійснили чергову атаку на обʼєкти критичної інфраструктури Київської області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Країна-терорист продовжує вести війну з мирним населенням. Ворог цілеспрямовано атакує обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей. На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки знаходився за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", - написав він у телеграмі.

Глава ОВА зазначив, що у Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці, в Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі, в Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва, а в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Тривога триває, підкреслив глава ОВА.

