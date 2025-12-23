Північ Сумщини під масованою атакою ворожих БпЛА, є перебої з електропостачанням

Російські безпілотники в ніч на вівторок масовано атакують північ Сумської області, під атакою цивільну інфраструктура, внаслідок чого перебої з електропостачанням, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі північ Сумщини під масованими атаками ворожих БпЛА. Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині", - написав він у телеграмі.

За словами Григорова, люди не постраждали. Є перебої з електропостачанням.

Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1351