Які активні інгредієнти працюють найкраще: думка фахівців
Актив в косметиці — це саме та речовина, яка має ефективно боротися з проблемою проти якої діє продукт. Асортимент товарів на ринку доглядових косметичних засобів може легко ввести в оману гучними обіцянками на яскравих упаковках.
Ретинол: дія, показання та очікуваний результат
Ретинол — це форма вітаміну A, яка:
- регулює оновлення шкіри на клітинному рівні;
- стимулює синтез колагену та еластину;
- покращує текстуру шкіри, робить її гладкою та пружною;
- зменшує тонкі зморшки, робить заломи менш помітними;
- регулює синтез меланіну та ефективно бореться з пігментацією.
- чинить антибактеріальну дію.
Широко використовується в антивіковому догляді, лікуванні акне, профілактиці ознак старіння.
Вітамін С: сфера використання та дія
Вітамін С (аскорбінова кислота) — один із найпотужніших антиоксидантів. Його використовують у різних формах, щоб отримати:
- антиоксидантну дію;
- нейтралізувати вільні радикали;
- захищати клітини від фотостаріння;
- стимулювати синтез колагену.
Результат використання — пружна шкіра, менше зморшок, рівний тон та легкий ефект освітлення, ефективна боротьба з пігментними плямами та постакне.
Пептиди: властивості та ефект від використання
Пептиди стимулюють синтез колагену, усувають запалення, зміцнюють природний бар’єр шкіри, чинять антиоксидантну дію. Головна їх перевага — висока активність та низький ризик виникнення подразнень.
Показання до їх використання: суха шкіра, перші ознаки вікових змін, необхідність відновлення і посилення бар’єрних функцій шкіри. Популярні пептиди: Matrixyl 3000, Matrixyl Synthe'6, Argireline, Copper Peptides.
Ніацинамід: принцип дії та ефект від використання
Ніацинамід — це стабільна водорозчинна форма вітаміну B3. Він багатофункціональний, має м’яку дію, та поєднується з великою кількість інших компонентів. Показання до застосування: проблемна шкіра, акне, запалення, розширені пори, надмірна секреція себуму, пігментація, перші вікові зміни, розацеа, купероз. Регулярне використання ніацинаміду:
- відновлює бар’єрні функції шкіри;
- зволожує шкіру;
- має антивікову дію;
- відновлює рівний тон, гладкість та пружність;
- звужує пори та скорочує секрецію себуму.
Кислоти в догляді: показання та принцип дії
AHA (альфа-гідроксикислоти) — це водорозчинні кислоти, що діють переважно на поверхні шкіри. До них відносяться: гліколева, молочна, мигдальна, винна та яблучна. BHA (бета-гідроксикислота) проникає глибоко в пори, а PHA (полігідроксикислоти) працюють поверхнево.
Використання кислот в догляді:
- очищує шкіру;
- відлущує мертві клітини;
- розчиняє чорні цятки;
- стимулює оновлення клітин;
- чинить протизапальний та антибактеріальний ефект;
- вирівнює тон та бореться з пігментацією, постакне;
- бореться з першими ознаками старіння.
Результат використання: гладенька шкіра з рівним тоном, природним сяйвом та м’якістю.
Які активи можна поєднувати в догляді?
Щоб отримати максимальний ефект від доглядової косметики можна поєднувати кілька активів в догляді або правильно їх чергувати:
- використання ретинолу та ніацинаміду стимулює синтез колагену та еластину, розгладжує мімічні зморшки, робить заломи менш помітним;
- вітамін C та кислоти — зменшують прояви пігментації, вирівнюють тон та захищають шкіру від фотостаріння;
- комбінації ніацинаміду — поєднання, які можуть бути в будь-якому вигляді та мають сильну синергетичну дію.
Вибирайте засоби, поєднуйте їх та досягайте найкращого ефекту від використання.