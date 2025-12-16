Які активні інгредієнти працюють найкраще: думка фахівців

Актив в косметиці — це саме та речовина, яка має ефективно боротися з проблемою проти якої діє продукт. Асортимент товарів на ринку доглядових косметичних засобів може легко ввести в оману гучними обіцянками на яскравих упаковках. Експерти інтернет-магазину Profistyle, доступного за посиланням https://profistyle.in.ua/ua, радять читати склад кожного засобу, який потрапляє вам в руки та орієнтуватися на активні компоненти.

Ретинол: дія, показання та очікуваний результат

Ретинол — це форма вітаміну A, яка:

регулює оновлення шкіри на клітинному рівні;

стимулює синтез колагену та еластину;

покращує текстуру шкіри, робить її гладкою та пружною;

зменшує тонкі зморшки, робить заломи менш помітними;

регулює синтез меланіну та ефективно бореться з пігментацією.

чинить антибактеріальну дію.

Широко використовується в антивіковому догляді, лікуванні акне, профілактиці ознак старіння.

Вітамін С: сфера використання та дія

Вітамін С (аскорбінова кислота) — один із найпотужніших антиоксидантів. Його використовують у різних формах, щоб отримати:

антиоксидантну дію;

нейтралізувати вільні радикали;

захищати клітини від фотостаріння;

стимулювати синтез колагену.

Результат використання — пружна шкіра, менше зморшок, рівний тон та легкий ефект освітлення, ефективна боротьба з пігментними плямами та постакне.

Пептиди: властивості та ефект від використання

Пептиди стимулюють синтез колагену, усувають запалення, зміцнюють природний бар’єр шкіри, чинять антиоксидантну дію. Головна їх перевага — висока активність та низький ризик виникнення подразнень.

Показання до їх використання: суха шкіра, перші ознаки вікових змін, необхідність відновлення і посилення бар’єрних функцій шкіри. Популярні пептиди: Matrixyl 3000, Matrixyl Synthe'6, Argireline, Copper Peptides.

Ніацинамід: принцип дії та ефект від використання

Ніацинамід — це стабільна водорозчинна форма вітаміну B3. Він багатофункціональний, має м’яку дію, та поєднується з великою кількість інших компонентів. Показання до застосування: проблемна шкіра, акне, запалення, розширені пори, надмірна секреція себуму, пігментація, перші вікові зміни, розацеа, купероз. Регулярне використання ніацинаміду:

відновлює бар’єрні функції шкіри;

зволожує шкіру;

має антивікову дію;

відновлює рівний тон, гладкість та пружність;

звужує пори та скорочує секрецію себуму.

Кислоти в догляді: показання та принцип дії

AHA (альфа-гідроксикислоти) — це водорозчинні кислоти, що діють переважно на поверхні шкіри. До них відносяться: гліколева, молочна, мигдальна, винна та яблучна. BHA (бета-гідроксикислота) проникає глибоко в пори, а PHA (полігідроксикислоти) працюють поверхнево.

Використання кислот в догляді:

очищує шкіру;

відлущує мертві клітини;

розчиняє чорні цятки;

стимулює оновлення клітин;

чинить протизапальний та антибактеріальний ефект;

вирівнює тон та бореться з пігментацією, постакне;

бореться з першими ознаками старіння.

Результат використання: гладенька шкіра з рівним тоном, природним сяйвом та м’якістю.

Які активи можна поєднувати в догляді?

Щоб отримати максимальний ефект від доглядової косметики можна поєднувати кілька активів в догляді або правильно їх чергувати:

використання ретинолу та ніацинаміду стимулює синтез колагену та еластину, розгладжує мімічні зморшки, робить заломи менш помітним;

вітамін C та кислоти — зменшують прояви пігментації, вирівнюють тон та захищають шкіру від фотостаріння;

комбінації ніацинаміду — поєднання, які можуть бути в будь-якому вигляді та мають сильну синергетичну дію.

Вибирайте засоби, поєднуйте їх та досягайте найкращого ефекту від використання.