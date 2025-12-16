Інтерфакс-Україна
Промо
09:45 16.12.2025

Чи актуальний iPhone 13 у 2025 році: розбір плюсів і мінусів

3 хв читати

У 2025 році iPhone 13 все ще популярний. Чіп A15 Bionic забезпечує стабільну роботу застосунків і ігор. Автономність тримає до 1,5 дня змішаного використання, що підтверджують тести користувачів. Основна камера 12 Мп з нічним режимом і Dolby Vision залишається конкурентною для соціальних мереж і знімання у 4K. Ціна нижча, ніж у новіших iPhone. Його вибирають через практичність і надійність без переплат за нові фішки.

Тільки факти: що являє собою цей смартфон

Корпус має алюмінієву рамку та загартоване скло. Так телефон краще захищений від подряпин і зношування. Дисплей 6,1" — зручний формат. Його легко тримати однією рукою й довго користуватися без втоми. A15 Bionic і нові версії iOS забезпечують швидку роботу застосунків і ігор. Плоскі грані забезпечують надійний хват. Кнопки розташовані зручно для будь-яких завдань.

Переваги

13 Айфон у повсякденному використанні демонструє продуктивність, якої достатньо навіть у 2025 році. Він справляється з актуальними застосунками, іграми та мультимедіа, зберігаючи швидкість роботи.

У реальних сценаріях помітні фактичні переваги:

  • Продуктивність A15 Bionic — сучасні ігри та багатозадачність працюють плавно, без просідань FPS.
  • Екран 6,1" до 800 ніт — комфортний на вулиці й під час перегляду відео.
  • Камера 12 Мп із 4K-відео — чіткі кадри навіть у штучному освітленні, без шумів і замилювання.
  • Підтримка iOS щонайменше до 2027 року — стабільна безпека та нові функції надалі.
  • Міцний корпус із Ceramic Shield — кращий захист від падінь і подряпин у своєму класі.
  • Швидкий запуск застосунків — різниця з новішими iPhone мінімальна у щоденних задачах.

Що може відштовхнути

Хоч 13-та модель і лишається актуальною, деякі особливості вже сприймаються як компроміс у 2025 році. Це помітно під час використання у фото- й відеозніманні та ресурсомістких задачах.

Недоліки, на які варто зважати перед покупкою:

  1. Автономність на 6-7 год активного екрана — за ігор чи фільмування заряд тане швидше, ніж у новіших моделей.
  2. Лише 2 камери без телеоб’єктива — менше оптичних можливостей і менш виражений нічний режим.
  3. Обмежена підтримка нових ШІ-функцій — частина можливостей iOS 18+ доступна лише на чипах A16/A17.

Ці моменти не критичні для більшості користувачів, але важливі для тих, хто очікує максимуму від камер і автономності.

Важливі нюанси

У 2025 році ця модель вже не виробляється, але її все ще можна знайти у магазинах як залишки або у форматі «відновлений» із гарантією. Це дає більше варіантів за станом і ціною.

Підтримка iOS триває без обмежень. Пристрій отримує оновлення безпеки й нові функції, що не потребують найсвіжішого чипа. Завдяки цьому цикл використання залишається актуальним ще кілька років.

Рішення про покупку залежить від очікувань. Для тих, хто прагне доступу до екосистеми Apple без переплат, iPhone 13 залишається вигідним варіантом. Якщо потрібні кращі камери, довша автономність та сучасні ШІ-функції, варто вибрати моделі 2024-2025 років.

Теги: #смартфон #переваги #iphone_13

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 20.06.2025
lifecell впровадив технологію спільного номера для смартфона і смартгодинника

lifecell впровадив технологію спільного номера для смартфона і смартгодинника

19:21 08.10.2024
ПУМБ запустив прийом безготівкових платежів через смартфон слідом за конкурентами

ПУМБ запустив прийом безготівкових платежів через смартфон слідом за конкурентами

10:18 09.09.2024
Сирський: Перевагу РФ у людях й озброєнні Україна компенсує ефективністю і високотехнологічною зброєю

Сирський: Перевагу РФ у людях й озброєнні Україна компенсує ефективністю і високотехнологічною зброєю

08:23 22.07.2024
Сирський: ЗС України необхідно використовувати перевагу в застосуванні бойових і fpv-дронів у знищенні БПЛА противника

Сирський: ЗС України необхідно використовувати перевагу в застосуванні бойових і fpv-дронів у знищенні БПЛА противника

22:58 16.02.2024
Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років - Жовква

Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років - Жовква

10:58 31.08.2022
Які приховані спецефекти iMessage є в iPhone 13

Які приховані спецефекти iMessage є в iPhone 13

11:00 29.08.2022
Чим дорогий смартфон відрізняється від дешевого?

Чим дорогий смартфон відрізняється від дешевого?

11:29 08.02.2022
Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

13:39 30.03.2021
"Vodafone Retail Україна" планує у 2021 році запустити модель купівлі смартфона з контрактом

"Vodafone Retail Україна" планує у 2021 році запустити модель купівлі смартфона з контрактом

ОСТАННЄ

Раннє бронювання турів до Туреччини від Turpoisk: найкращий спосіб зекономити на літньому відпочинку

Футбол: чому ця гра залишається найпопулярнішим видом спорту на планеті

Як вибрати водонагрівач на 50 літрів для квартири чи приватного будинку

Холодильні вітрини для магазинів як основа якісної подачі продукції та ефективної роботи торгової точки

Запчастини зі США як спосіб отримати оригінальні деталі для авто в Україні

Штани карго adidas нового покоління: свобода вже у вашій кишені

Український виробник ТАРГЕТГРУП вдвічі збільшує складську програму та запускає нові моделі стелажів

Інтернет-магазини автозапчастин як споживчий тренд

БУДІВЕЛЬНИЙ ОСКАР 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

Як металопластикові двері підвищують комфорт і безпеку в оселі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА