lifecell впровадив технологію спільного номера для смартфона і смартгодинника

Оператор мобільного зв'язку lifecell впровадив технологію Number Sharing, завдяки якій смартгодинник може використовуватись, як автономний пристрій, пов’язаний із основним номером абонента, повідомила пресслужба компанії.

"lifecell став першим мобільним оператором в Україні, який запровадив технологію Number Sharing для використання єдиного номера і тарифного плану одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM — без потреби у Bluetooth-з’єднанні або фізичної наявності телефона поруч", - йдеться у повідомленні пресслужби lifecell у п'ятницю.

Завдяки послузі абоненти lifecell відтепер зможуть здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, слухати музику, користуватися навігацією, стрімінговими сервісами та мобільним інтернетом безпосередньо з годинника.

Технологія Number Sharing дозволяє розширити можливості використання eSIM та дублювати основну SIM-картку lifecell, яка використовується у смартфоні, на смартгодинник. Відтак, обидва пристрої працюють як єдина система: спільні дзвінки, спільні SMS, єдиний трафік і баланс, уточнили в компанії.

Аби скористатися послугою, потрібно переконатися, що смартгодинник підтримує eSIM (Cellular/LTE) та має актуальну версію програмного забезпечення. Далі слід активувати eSIM lifecell на сумісному пристрої (наприклад, Apple Watch або годинниках інших брендів) та виконати налаштування відповідно до інструкцій.

Вартість послуги становить 50 грн на 30 днів. Оплата списується з основного рахунку абонента. При цьому послуга доступна лише для індивідуальних абонентів та за умови оплаченого чотиритижневого пакету послуг за тарифним планом. Для активації послуги на рахунку має бути щонайменше 100 грн. Впродовж перших шести місяців після першої активації користувачі щомісяця отримують бонус 1 ГБ інтернету на 30 днів та 500 хвилин на всі номери в Україні на 30 днів.

Сервіс доступний для Apple Watch, Huawei Watch GT та Samsung Galaxy Watch.