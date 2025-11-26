lifecell звітує про мінімум 95% працездатність мережі під час відключень

Оператор мобільного зв’язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell), що входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), протягом листопада забезпечив понад працездатність понад 95% мережі під час відключень електроенергії, повідомив CEO "Датагруп-Volia-lifecell" (DVL) Михайло Шелемба.

"Навіть коли стаціонарне живлення зникало більш, як на половині наших майданчиків – 95% мережі lifecell продовжувало працювати", – написав він у Facebook в середу.

За словами Шелемби, для підтримки роботи мережі зараз задіяно 45 тис. літієвих батарей, з яких 30 тис. встановлені цього року, понад 2,1 тис. майданчиків забезпечено генераторами, а 1,7 тис. технічних спеціалістів щоденно підтримують інфраструктуру.

Він уточнив, що під час відключень батареї в середньому розряджалися до 50% та встигали заряджатися до понад 90% при відновленні електропостачання.

"Понад 1 млрд гривень ми вклали в додаткові батареї тільки за останній рік і продовжуємо інвестувати", – зазначив CEO.

Він повідомив, що оператор продовжує встановлювати батареї та закупив додатково 3,5 тис. генераторів, з яких 500 вже прибули в регіони, а інші очікується партіями протягом місяця. Крім того, встановлюються додаткові базові станції в місцях, де спостерігається різке зростання трафіку під час блекаутів.

Шелемба додав, що під час відключень електроенергії дата-трафік абонентів інших національних операторів, які користуються мережею lifecell, збільшувався в середньому на 50%, а в пікові дні блекаутів стрибав на 186%. За його словами, кількість абонентів від інших операторів в національному роумінгу в мережі lifecell досягала майже 500 тис. абонентів.

ТОВ "лайфселл" є третім за величиною оператором мобільного зв’язку в Україні. Його доходи від надання телекомунікаційних послуг у першому півріччі 2025 року, за даними НКЕК, зросли порівняно із аналогічним періодом минулого року на 20,8% та склали 7,58 млрд грн порівняно із 21,21 млрд грн у ПрАТ "Київстар" – 21,21 млрд грн та 12,48 млрд грн у ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна").

Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі на середину року у "лайфселл", за даними НКЕК, складала 9,55 млн, з них фізособам – 8,19 млн, а тих, з яких був здійснений вхід до мережі Інтернет, – відповідно 6,55 млн та 5,75 млн.

У "Київстару" ці показники складали, відповідно, 22,39 млн та 19,86 млн, зі входом до Інтернету – 16,84 млн т 3,23 млн. У "Vodafone Україна" – 15,43 млн та 13,52 млн, зі входом до Інтернету – 11,95 млн та 10,56 млн.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Ey9NegLJc/