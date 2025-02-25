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20:05 25.02.2025

Starlink спростував повідомлення в ЗМІ щодо планів відключення в Україні

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Starlink спростував повідомлення в ЗМІ щодо планів відключення в Україні

Провайдер супутникового інтернет-зв'язку Starlink повідомив про продовження надання послуг в Україні і заперечив інформацію про можливе їх припинення.

"Starlink повністю віддана наданню послуг в Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично неправдиві", - йдеться в повідомленні Starlink в соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, термінали супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска для України придбала Польща, яка продовжує сплачувати за них абонентську плату.

Reuters з посиланням на власні джерела повідомив, що американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска,

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що Україна має альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink, при цьому висловивши упевненість, що відключення Starlink не трапиться.

Після цього Маск спростував заяви ЗМІ щодо можливого відключення Starlink у разі, якщо Україна не підпише угоду про постачання корисних копалин.

Джерело:

Теги: #відключенння #starlink #спростування

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