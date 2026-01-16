Інтерфакс-Україна
Телеком
12:19 16.01.2026

Кількість користувачів Starlink Direct to Cell в Україні перевищила 3 млн, найбільша активність - у 5 містах

2 хв читати

Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі, йдеться у пресрелізі найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар".

"Ця технологія доповнює можливості нашої наземної мережі та забезпечує необхідний зв’язок, коли інші засоби недоступні — саме це зараз потрібно Україні", - наголосив у релізі СЕО компанії Олександр Комаров.

Зазначається, що абоненти протягом тестування надіслали понад 1,2 млн SMS-повідомлень.

У компанії нагадали, що протестувати технологію абоненти можуть в рамках чинних тарифних планів без додаткових витрат. Зокрема, наразі діє можливість користуватися SMS-повідомленнями. Супутникова технологія працює у відкритих місцевостях з чітким оглядом неба, додали в "Київстар".

Окрім того, віднедавна, окрім користувачів з Android, користувачі смартфонів iPhone з операційною системою iOS 26.2 або пізнішою версією теж можуть автоматично виявляти та підключатися до мережі "Kyivstar | SpaceX " у разі втрати наземного сигналу.

Напередодні, Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) продовжила дозвіл найбільшому українському оператору мобільного зв’язку "Київстар" на проведення тестування технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) до 20 квітня 2026 року.

У документі зазначалося, що продовження тестування дозволено на всій території України за винятком прикордонної території, території ведення бойових дій та тимчасово окупованих територій країни.

Як повідомлялось, система D2C працює через мережу із групи супутників Starlink Direct to Cell чисельністю більше як 650 шт. У 2026 році планується впровадити голосові дзвінки та мобільний інтернет у Starlink Direct to Cell.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів - це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу був його 100%-ним власником. 

Теги: #starlink_direct_to_cell #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 15.01.2026
"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

21:04 17.12.2025
У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося понад 2 млн абонентів – CEO "Київстар"

У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося понад 2 млн абонентів – CEO "Київстар"

10:20 09.12.2025
Керуючий партнер Diligent Capital Partners Пасько повернувся в наглядову раду "Київстару" замість Газіна

Керуючий партнер Diligent Capital Partners Пасько повернувся в наглядову раду "Київстару" замість Газіна

18:38 04.12.2025
"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

13:18 01.12.2025
Мінцифри разом із "Київстаром" обрали модель Gemma від Google для тренування національної LLM

Мінцифри разом із "Київстаром" обрали модель Gemma від Google для тренування національної LLM

19:00 26.11.2025
"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

"Сестринська" "Київстару" компанія QazCode разом з MeetKai розроблятиме локалізовані мовні моделі на основі ШІ

16:50 26.11.2025
Гігабітний інтернет за 100 грн/місяць — спеціальна пропозиція від Київстар

Гігабітний інтернет за 100 грн/місяць — спеціальна пропозиція від Київстар

20:04 24.11.2025
Тестування супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell відкрито усім абонентам "Київстар" в Україні

Тестування супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell відкрито усім абонентам "Київстар" в Україні

09:59 20.11.2025
СЕО "Київстар" радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів через масові відключення

СЕО "Київстар" радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів через масові відключення

21:54 14.11.2025
Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Ajax Systems у 2025р. збільшила кількість співробітників на 19% та користувачів на 29%

Кабмін призначив Борнякова в.о. міністра цифрової трансформації

Держсистему онлайн-моніторингу азартних ігор вводять у промексплуатацію, ринок має 6 міс. на приєднання - PlayCity

monobank додав завантаження інвойсів для платежів за IBAN

Мобільні оператори звітують про десятки тисяч абонентів, які скористалися пілотним 5G у центрі Львова

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

НКЕК обмежила в Україні інтернет-доступ до платформи прогнозів Polymarket

Профільний комітет підтримав відставку першого віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Федорова

Колишня радниця Трампа стала президентом Meta

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell запустили пілотний 5G звʼязок у Львові, наступні Бородянка та Харків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА