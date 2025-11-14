Інтерфакс-Україна
Телеком
21:54 14.11.2025

Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

2 хв читати
Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" зафіксував за період від 8 листопада, коли Росія нанесла масштабний удар по енергоінфраструктурі, приріст трафіку більше 10% по всій мережі, повідомив президент та CEO найбільшого оператору мобільного зв’язку в Україні "Київстар" Олександр Комаров.

"В окремих областях ще більше: наприклад, у Полтавській +32%, у Чернівецькій +25% – і це дуже великі цифри. По загальному обсягу маємо історичний максимум – майже 10 петабайт за добу. І це дуже багато. Згідно з різними джерелами це удвічі більше ніж, наприклад, META (Facebook) ", - написав Комаров у Facebook в п’ятницю.

За його словами, збільшення трафіку відбувається, коли абоненти під час вимкнень електроенергії переходять з фіксованого інтернету на мобільний.

Як зазначив Комаров, за цей період зафіксовано збільшення кількості активних користувачів LTE по всій мережі на 12-15%, що призводить до більшого навантаження на базові станції, швидкого витрачання заряду акумуляторів та, як наслідок, – погіршення якості мобільного зв’язку та швидкості передачі даних.

"Ось чому абонентам настільки важливо забезпечити резервне живлення своїх роутерів: за допомогою павербанку, ДБЖ або зарядної станції. Попри все, "Київстар" тримає мережу і зв’язок. Загалом без масштабних перебоїв ", - наголосив Комаров.

Під дописом "Київстар" відповів, що велика частина базових станцій розміщена на дахах житлових будівель, освітлювальних опорах, мостових переходах, де підключення до генераторів неможливе. У тому числі через санітарні норми.

СЕО компанії додав, що надалі повідомлятиме детальніше про те, як працює мережа в умовах блекаутів, як відбувалась підготовка та як виглядають операційні процеси.

"Київстар" повідомляв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі під час знеструмлень для підтримки роботи мережі залучено понад тисяча генераторів партнерів та понад три тисячі власних.

Як зазначалося, після атаки 8 листопада "Укренерго" щоденно вводить обмеження в 2-4 черги, що в багатьох регіонах означає відсутність електропостачання більше 12 годин на добу.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше, ніж роком раніше, але кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а у доларах зростання становило 20,4% – до $171 млн.

 

Теги: #навантаження #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 14.11.2025
Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

Трафік у мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс на понад 10% - до рекорду - CEO

10:05 14.11.2025
Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

12:50 13.11.2025
Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

17:41 10.11.2025
"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

09:24 07.11.2025
АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

АМКУ дозволив "Київстару" купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт

10:38 06.11.2025
"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

"Київстар" може купити СЕС у Житомирській області на 12,95 МВт – АМКУ

14:28 31.10.2025
У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

У Мінцифри очікують на збільшення завантаженості ЦНАПів у перші дні листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

14:01 31.10.2025
"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

"Київстар" розширює тестування супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell на всю Україну

18:46 15.10.2025
МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

МОЗ фіксує "шалене" навантаження на психіатрів – Ляшко

12:23 15.10.2025
"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

"Київстар" та Mastercard планують тестувати супутникову технологію Starlink Direct to Cell у платіжній інфраструктурі

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

ОСТАННЄ

Запуск 5G залежить від безпекової ситуації, але підготовка до аукціону ведеться

"Vodafone Україна" на тендері з викупу євробондів на $10,8 млн отримав заявок на суму в 8,7 раза більшу

Держрегулятор НКЕК потребує більшої фінансової незалежності та скасування юстування термінових рішень – голова

Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко очолила Програму цифровізації ВККС

Кабмін запускає Координаційний штаб звʼязку

Уряд України та Mastercard підписали меморандум для прискорення реалізації цифрової стратегії країни

В Україні 42% дорослих і 70% підлітків користуються ШІ — дослідження Дія.Освіта

ПУМБ зазнав кібератак у 2024-2025 роках з використанням діпфейків на базі ШІ

Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

Федоров: Інновації - наш шанс виграти мир

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА