Трафік в мережі "Київстар" після удару РФ по енергетиці 8 листопада зріс більш ніж на 10% – до рекорду – CEO

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" зафіксував за період від 8 листопада, коли Росія нанесла масштабний удар по енергоінфраструктурі, приріст трафіку більше 10% по всій мережі, повідомив президент та CEO найбільшого оператору мобільного зв’язку в Україні "Київстар" Олександр Комаров.

"В окремих областях ще більше: наприклад, у Полтавській +32%, у Чернівецькій +25% – і це дуже великі цифри. По загальному обсягу маємо історичний максимум – майже 10 петабайт за добу. І це дуже багато. Згідно з різними джерелами це удвічі більше ніж, наприклад, META (Facebook) ", - написав Комаров у Facebook в п’ятницю.

За його словами, збільшення трафіку відбувається, коли абоненти під час вимкнень електроенергії переходять з фіксованого інтернету на мобільний.

Як зазначив Комаров, за цей період зафіксовано збільшення кількості активних користувачів LTE по всій мережі на 12-15%, що призводить до більшого навантаження на базові станції, швидкого витрачання заряду акумуляторів та, як наслідок, – погіршення якості мобільного зв’язку та швидкості передачі даних.

"Ось чому абонентам настільки важливо забезпечити резервне живлення своїх роутерів: за допомогою павербанку, ДБЖ або зарядної станції. Попри все, "Київстар" тримає мережу і зв’язок. Загалом без масштабних перебоїв ", - наголосив Комаров.

Під дописом "Київстар" відповів, що велика частина базових станцій розміщена на дахах житлових будівель, освітлювальних опорах, мостових переходах, де підключення до генераторів неможливе. У тому числі через санітарні норми.

СЕО компанії додав, що надалі повідомлятиме детальніше про те, як працює мережа в умовах блекаутів, як відбувалась підготовка та як виглядають операційні процеси.

"Київстар" повідомляв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі під час знеструмлень для підтримки роботи мережі залучено понад тисяча генераторів партнерів та понад три тисячі власних.

Як зазначалося, після атаки 8 листопада "Укренерго" щоденно вводить обмеження в 2-4 черги, що в багатьох регіонах означає відсутність електропостачання більше 12 годин на добу.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше, ніж роком раніше, але кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а у доларах зростання становило 20,4% – до $171 млн.