Держбюджет-2026 не передбачатиме збільшення навантаження і переведення вчителів на строкові контракти

Державний бюджет на 2026 рік не передбачатиме збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти.

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% Без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - написала голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу") в мережі Facebook.

Зі свого боку, член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук (фракція "Слуга народу") зазначив, що в держбюджеті на 2026 рік: навантаження на ставку для вчителів залишається 18 годин; зберігаються безстрокові трудові договори; загальне збільшення фінансування на зарплати вчителів становить 57,8 млрд грн.

"З січня 2026 року посадові оклади вчителів зростають на 30%. Уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року. Це дозволить ще збільшити заробітну плату з вересня для всіх категорій вчителів, особливо для молодих вчителів", - написав він у Facebook.

Депутат наголосив, що це позиція Комітету з питань освіти, яку щойно підтримали фракція "Слуга народу" та Міністерство фінансів.

В свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак без зміни навантаження вийти на три мінімальні зарплати для вчителів неможливо. "Ми можемо скільки завгодно хотіти більшого окладу й менших надбавок, але без структурних змін система просто не витримає. Саме тому ми говорили про три взаємопов’язані і послідовні кроки: зміна структури оплати праці, збільшення педагогічного навантаження, збільшення мінімального окладу до 26 тис. грн.

На його думку, якщо не збільшувати педагогічне навантаження, то максимально можливий компроміс: нова структура окладу і надбавок (як ми планували), 18 годин навантаження, 2,5 мінімальні зарплати. "Це не дасть нам вийти на 3 мінімальні зарплати в розумній перспективі, але дасть суттєве підвищення заробітної плати, найбільше його відчують молоді вчителі", - констатував він.

Як повідомлялося, 21 листопада Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачається, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

В той же час голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що при збільшенні тижневого навантаження і переукладанні строкових договорів нікого з вчителів не буде звільнено.

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає за необхідне розпочати діалог між педагогами і владою в Україні щодо чи збільшувати педагогічне навантаження вчителя за умови збільшення заробітної плати. Також на її думку, питання переведення вчителів з безстрокових контрактів на строкові необхідно врегульовувати окремим законопроєктом після підвищення заробітних плат.