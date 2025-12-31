Інтерфакс-Україна
Економіка
17:51 31.12.2025

Доходи загального фонду держбюджету в 2025 попередньо виросли на 22,4% – Мінфін

Фото: НБУ

Надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у грудні цього року виросли на 15,2% порівняно із груднем минулого року, або на 43,4 млрд грн – до 329,4 млрд грн, такі попередні дані (на 20:00 30 грудня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками грудня 2025 року загальний і спеціальний фонди державного бюджету отримали 520 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 448 млрд грн у грудні минулого року та 321,5 млрд грн у листопаді цього року.

З урахуванням попередніх даних загалом доходи державного бюджету України цього року склали 3,81 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,67 трлн грн, що відповідно на 22,1% та 22,4% перевищує показники держбюджету-2024.

Згідно з релізом, цього місяця Україна отримала 149,2 млрд грн грантової допомоги, а загалом за рік – 530,4 млрд грн, тоді як минулого року так надходження склали 453,6 млрд грн, у тому числі у грудні 128 млрд грн.

Мінфін також повідомив, що у грудні, станом на 29 число, надійшло 63,8 млрд грн у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, що на 13,3% більше надходжень за грудень минулого року. З урахуванням цих даних, загальні надходження ЄСВ цього року зросли мінімум на 20,3% – до 656,9 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 в результаті двох його великих збільшень у липні та жовтні наразі має заплановані доходи (без грантів) в обсязі 2,50 трлн грн, тоді як видатки – 4,65 трлн грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2,28 трлн грн та 4,29 трлн грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн доходів, що на 0,45 трлн грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 0,51 трлн грн, або 30,9% - до 2,18 трлн грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 0,45 трлн грн порівняно з 0,43 трлн грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 0,46 трлн грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 0,45 трлн грн - до 3,49 трлн грн.

Верховна Рада 3 грудня ухвалила держбюджет України на 2026 рік з доходами 2,90 трлн грн та видатками 4,82 трлн грн.

